Wie schmeckt Sperma?

Man kann nicht pauschal sagen, wie Sperma schmeckt. Einige sagen, dass Sperma salzig schmeckt. Andere beschreiben es als nussig. Sperma schmeckt also nicht immer gleich, denn auch die Ernährung kann den Geschmack beeinflussen. So soll der Verzehr von Ananas dazu führen, dass das Sperma süßlich schmecken kann. Aber so richtig lecker findet es wohl kein Mädchen. Deshalb ist es auch wichtig, dass das Mädchen für sich entscheidet, ob es überhaupt möchte, dass ihr Freund in ihrem Mund einen Samenerguss bekommt. Ist das Mädchen damit nicht einverstanden, gibt es auch andere Möglichkeiten, was man machen kann, wenn der Junge beim Oralverkehr zum Orgasmus kommt:

Der Junge kann dem Mädchen ein Zeichen geben, kurz bevor er abspritzt . Dann kann das Mädchen ihre Lippen von dem Penis lösen und der Junge kommt außerhalb von ihrem Mund zum Orgasmus . Zum Beispiel auf seinem Bauch , dem Laken oder einem Tuch .

kann dem ein geben, kurz bevor er . Dann kann das ihre von dem lösen und der kommt außerhalb von ihrem zum . Zum Beispiel auf seinem , dem oder einem . Der Junge kommt zwar im Mund des Mädchens zum Orgasmus, aber das Mädchen spuckt das Sperma hinterher aus. So muss sie es nicht herunterschlucken.

Ist Sperma schlucken schädlich?

Das Sperma eines gesunden Jungen ist nicht schädlich. Auch dann nicht, wenn es geschluckt wird!

Wichtig ist, dass das Mädchen vor dem ersten Oralverkehr mit dem Jungen spricht und sagt, was für sie okay ist und was nicht. Dann können beide den Oralverkehr in vollen Zügen genießen und es kommt zu keinen unangenehmen Überraschungen.