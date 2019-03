Was tun, wenn kein Kondom richtig passt?

Wenn Kondome nicht richtig passen und wer dann zusätzlich kein anderes Verhütungsmittel benutzt, der geht beim Geschlechtsverkehr das Risiko ein, ungewollt ein Kind zu zeugen oder sich und andere mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Wenn es dir so geht, dann verzichte lieber auf Geschlechtsverkehr, als dich und deine Freundin oder deinen Freund in Gefahr zu bringen. So krass das auch klingt, es bedeutet ja nicht, dass ihr ganz auf Sex verzichten müsst. Denn auch beim Petting (Sex ohne Geschlechtsverkehr) könnt ihr tollen lustvollen Sex erleben - und das ganz ohne Angst vor einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder einer Schwangerschaft! Gut zu wissen: Mädchen kommen beim Sex mit der Hand oder dem Mund viel eher zum Orgasmus als beim Geschlechtsverkehr!