Ein gut sitzendes Kondom lässt sich ohne Kraftaufwand bis zur Peniswurzel abrollen. Es wirft keine Luftblasen oder deutlich sichtbare Falten und es sollte nicht spannen. Bestenfalls sollte es kaum bemerkt werden. Wer eine Größe braucht, die in der Drogerie nicht zu finden ist, kann in der Apotheke oder in Online-Shops Erfolg haben. Dort gibt es eine riesengroße Auswahl an schmalen, breiten, kurzen und langen Gummis.