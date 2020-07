Streicheln und zärtlich sein: Das mögen Jungs!

Der untere Rücken zwischen Po und Taille ist eine besonders verführerische Zone. Viele Jungs freuen sich deshalb über eine zärtliche Sonderbehandlung dieser Körperstelle. Was am besten ankommt, kann man leicht an den Reaktionen des Jungen erkennen. Auch im Gesäß sind viele Nervenenden vorhanden, weshalb Liebkosungen der streichelzarten Rundungen oft ebenfalls sehr gefallen. Egal ob zupacken, kneten, klopfen, tätscheln oder kneifen – am Po dürfen die Berührungen gerne mal ein bisschen "knackiger" ausfallen!