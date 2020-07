Streicheln und zärtlich sein: Das mögen Jungs!

Berührungen an Wangen, Stirn, Nase, Lidern, Kinn oder Schläfen sind besonders intim. Das Gesicht ist eben eine ganz persönliche Zone. Niemand lässt dort einfach so jemanden herumfingern. Diese Geste hat etwas sehr Nahes und Vertrautes. Das Gesicht in die Hände nehmen und den anderen zärtlich küssen – die Botschaft könnte eindeutiger nicht sein: "Du bist mein Lieblingsmensch, mit dir und nur mit dir möchte ich sein!" Außerdem sieht man sich dabei in die Augen und erkennt darin die Gefühle, die man füreinander empfindet. Für viele Jungs gibt es kein schöneres Liebesgeständnis.