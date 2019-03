Schöne Brüste! Tipps für Mädchen!

Mädchen-Nachmittag mit Wohlfühlgarantie Falls Dein letzter Beauty-Nachmittag mit der besten Freundin schon eine Weile her ist, wird es höchste Zeit für das nächste Verwöhnprogramm! Cremt Euch vom Kopf bis zu den Zehen ein, dann geht‘s im Schlabberdress auf die Couch. Zünde Duftkerzen an und spiel Euer Lieblingsalbum ab. Tut Euch was Gutes, in dem Ihr Euch gegenseitig verratet, was ihr an den Freundinnen toll findet oder mögt: Ihre Art, die ganze Clique zum Lachen zu bringen? Oder diese süßen Grübchen am Kinn? Vielleicht überrascht es Dich, mit was Deine Freundin rausrückt. Auf alle Fälle gibt es an Dir viel mehr zu entdecken, als Deine Brüste.