Und die Jungs? Falls Du denkst, Deine Brüste haben nicht die richtige Form oder Größe: Mach Dir keine Sorgen! Jungs können sich für ganz verschiedene Busengrößen, -Formen und Brustwarzen begeistern. Vielleicht klingt es manchmal anders, wenn die untereinander über Brüste reden. Aber trotzdem ist es so: Dein Date möchte Dich kennen lernen, mit allem drum und dran! Bleib also positiv, wenn Du in den Spiegel schaust! Auch Deine Brüste werden Bewunderer finden!