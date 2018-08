Bist Du immer noch unsicher, ob Du es richtig machst? Dann frag sie: "Ist es schön so?" Oder bitte sie: "Nimm meine Hand und zeig mir, wie Du es magst." Vielleicht würde sie sich das von sich aus nicht trauen. Aber wenn Du offen damit umgehst, kannst Du viel Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Ihr habt beide etwas davon, wenn Ihr Euch gegenseitig sagt, was Ihr mögt - und was nicht!