Penis streicheln! Tipps für Girls!

Die Eichel, also die Penisspitze, ist die empfindlichste erogene Zone des Jungen. Zu starke Berührungen können schnell unangenehm werden oder sogar wehtun. Das ist vergleichbar mit der Berührungsempfindlichkeit der Klitoris (Kitzler) bei Mädchen. Doch wenn du deinen Freund ganz sanft und vorsichtig an der Eichel streichelst, kannst du nicht viel falsch machen - im Gegenteil! Streichle mal etwas schneller und mal etwas langsamer über die senible Haut und übe dabei mal mehr und mal weniger Druck mit deinen Fingern aus. Um herauszufinden, wie du es deinem Freund am schönsten machst, braucht es vielleicht ein bisschen Übung. Achte deshalb immer auf seine Reaktionen oder lass dir von ihm zeigen, wie es ihm am besten gefällt.