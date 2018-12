Penis streicheln! Tipps für Girls!

Kombination von Lippen und Händen Dabei kniest Du am besten neben oder über Deinem Partner, umfasst mit den Händen seinen Penis und wendest eine der hier beschriebenen Techniken an. Zusätzlich beugst Du Dich über seinen Penis und leckst oder lutschst an seiner Eichel. Das mag nicht jedes Mädchen und deshalb ist es natürlich wie bei allen Tipps Dir überlassen, was Du ausprobieren magst. Auf einige Dinge bekommen Jungen und Mädchen auch erst Lust, wenn sie schon viele gemeinsame Erfahrungen zusammen haben.