Mädchen: Die 10 schönsten Liebesbriefe der Mädchen!

Gewinnerin der 8. Abstimmungsrunde! Von Candy (13) aus Berlin Warum merkt man's erst zuspät? Du kannst mir nichtmehr vertrauen,eigentlich kann ich dich ja auch verstehen. Ich weiß das ich dir sehr weh getan habe. Und ich bin auch dran Schuld wenn wir jetzt getrennte Wege gehen! Warum merkt man erst wenns zuspät ist,wieviel einem dieser Mensch bedeutet hat? Warum muss man erst alles kaputt machen,bis man checkt das man vermisst? Warum handelt man ohne vorher nachzudenken? Und vorallem,warum hasst man wenn man liebt? Warum verliebt man sich andauernt in den falschen? und warum zerbricht man sich den Kopf,obwohl man ganz genau weiß, das es keine Antwort auf all diese Fragen gibt? Man muss lernen zu sehen was früher einmal gut war, wenn man das nicht tut - wird man das Glück nichtmal merken wenn es genau vor einem steht!