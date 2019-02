Mädchen: Die 10 schönsten Liebesbriefe der Mädchen!

Gewinnerin der 4. Abstimmungsrunde! Von Stefanie (12) aus Speyer Das ist nur für dich Bill, Bill ich liebe dich glaube mir!, ich mein es wirklich ernst mit dir! ich bin das Ying und du das Yang, ich läg so gern in deinem Arm! ich wäre dir ja so gerne nah, doch ich bin hier und du bist da! einer von uns ist am Falschen Ort, doch das ist egal ich werde warten ich gehe nicht fort! ich werde warten, wie lange kannst du ja gern raten, die antwort ist mein ganzes Leben! denn in den 7ten Himmel will ich nur mit dir abheben! hätte ich nur noch eine Stunde, oder nur noch eine Sekunde, ich wollte sie mit dir teilen, würde sogar mein ganzes Leben mit dir verweilen! und wenn ich für immer alleine bleib, ich warte eine Ewigkeit! VERDAMMT ich brauche dich! siehst dus denn nicht?! ich kann nicht leben ohne dich! begreifst du nicht? ICH LIEBE DICH!