Ich hab jedes Mal so Schmerzen beim Sex!

baby1789: Ich bin total verzweifelt! Mir tut es beim Sex weh. Ich bin seit 4 Jahren entjungfert und ich habe jedes Mal Schmerzen, wenn er in mir ist und wenn er in mich eindringt. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Gut, dass du dir Hilfe holst. Es ist ganz schön frustrierend, wenn du das Liebesspiel mit deinem Freund gar nicht genießen kannst, weil du dabei und danach immer Schmerzen hast. Und das schon so lange. Aber ich bin sicher, dass du das ändern kannst.

Schmerzen beim Sex können verschiedene Ursachen haben. Deshalb lass uns zunächst mal verschiedene Möglichkeiten durchgehen und dann schauen, was du tun kannst:

» Wenn die Scheide zu trocken ist!

» Wenn die Scheide gereizt ist!

» Wenn die Muskulatur der Scheide angespannt ist!

