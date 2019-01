Hot Spots: Entdecke deine erogenen Zonen!

Der Penis Tipps: Du kannst den Penis mit der Hand umfassen und dabei leichten Druck auf den Penisschaft ausüben. Du kannst den Penis hinter der Eichel umfassen und dabei die Hand hin und her bewegen. Du kannst leicht am Penis ziehen. Du kannst den Penis kurz hinter der Eichel umfassen und mit dem Daumen über die Eichel streicheln. Du kannst sanft am Penis knabbern, lecken oder an der Eichel lutschen. Du kannst seinen Hodensack leicht mit einer Hand umfassen, ihn streicheln oder sanft daran ziehen oder drücken. Aber Vorsicht! Die Hoden sind schmerzempfindlich. Fasst du sie zu fest an, törnt ihn das ganz schön ab und tut weh.