Hot Spots: Entdecke deine erogenen Zonen!

Jede erogene Zone ist anders erregbar! Vielleicht hast du selbst schon entdeckt wie unterschiedlich verschiedene Stellen deines Körpers auf Berührungen reagieren. Da gibt es Bereiche wie die Arme, den Rücken, den Bauch, die Beine oder den Po mit einer "normalen" Dichte an Nervenenden unter der Haut. Ob ihre Berührung erregend ist, hängt davon ab, was du dir von der Situation mit deinem "Streichelpartner" erwartest. Willst du's auch, dann machen dich seine Berührungen an. Hast du keine Lust drauf, bleibt die Erregung aus.