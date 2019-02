Erogene Zonen So nennt man die Stellen am Körper, die besonders empfänglich für Berührungen sind und bei Reizung sexuelle Erregung hervorrufen können. Zwar ist unser ganzer Körper unter der Hautoberfläche mit über 80.000 sensiblen Nervenenden ausgestattet. Doch an den erogenen Zonen sind viel mehr Nervenenden konzentriert als in anderen Körperregionen. Das macht diese Bereiche besonders empfänglich für Berührungen und sexuelle Reize.