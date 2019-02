Girls: Keine Lust auf Sex?

Bist Du noch verliebt in Deinen Freund? Es kann sein, dass ein Mädchen keinen Sex mehr mit seinem Freund haben möchte, weil es nicht mehr genug für ihn empfindet. Wenn das der Fall ist, sprich Deinen Freund an und sag ihm offen und ehrlich, wie es aus Deiner Sicht um Euch steht. Vielleicht hat Dein Freund aber auch Deine Gefühle verletzt oder anders das Vertrauen zwischen Euch erschüttert. Auch davon kann die Lust auf Sex vergehen. Egal was es ist: Sei ehrlich und sprich offen mit Deinem Freund über Deine Gefühle und überlegt gemeinsam, wie Ihr das Problem aus der Welt schaffen könnt. Dann wird es Euch beiden besser gehen.