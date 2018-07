Gerücht oder Wahrheit?

Selbstbefriedigung ist gesundheitsschädlich!

Falsch! Das Gegenteil ist der Fall: Selbstbefriedigung tut dir gut, solang du's nicht übertreibst und dich dabei selbst verletzt!

Woher das Gerücht kommt:

Wieder so ein Gerücht, das nur ein einziges Ziel verfolgt: Jugendlichen die Selbstbefriedigung zu verbieten! Und warum? Weil Sex - so sieht es die katholische Kirche noch heute - nur ein einziges Ziel haben sollte: Kinder zu machen! Also hat man der Selbstbefriedigung üble Krankheiten angedichtet: Verrückt soll sie machen und das Gehirn erweichen. Den Körper soll sie auslaugen und zu Schwindsucht führen . . . Kompletter Unsinn!

Die Wahrheit ist:

Selbstbefriedigung ist gesund! Selbstbefriedigung entspannt dich seelisch und körperlich! Viele Mädchen und Jungs befriedigen sich, um Stress und Aufregung abzubauen und sich wieder auf eine Aufgabe konzentrieren zu können. Wer sich regelmäßig selbst befriedigt, beugt damit sogar verschiedenen Krankheiten vor. Untersuchungen haben sogar ergeben, dass Menschen, die sich selbstbefriedigen, länger leben.

Wofür Selbstbefriedigung noch gut ist: Bei der Selbstbefriedigung lernst du deinen Körper, seine Empfindsamkeit und deine sexuellen Vorlieben kennen. Erst wenn du selbst weißt, wo du besonders erregbar bist und deinen Körper und deine sexuellen Vorlieben gut kennst, kannst du auch deinem Partner zeigen, welche Zärtlichkeiten dich erregen und welche dich eher abtörnen. Das ist eine Voraussetzung dafür, um guten und befriedigenden Sex zu haben.

