Eure Fragen: Sie will unbedingt Analverkehr!

Warum es mit dem Analverkehr nicht klappt! Analverkehr setzt beim passiven Partner - also bei deiner Freundin - besondere körperliche Entspannung voraus. Mit anderen Worten: Sie muss es wirklich wollen. Tut sie das nicht und der Partner versucht trotzdem gegen die Anspannung des Schließmuskels in den After einzudringen, verursacht das Schmerzen. Dann kann es auch leicht zu Verletzungen kommen. Nach deiner Schilderung glaub ich nicht, dass deine Freundin wirklich Analverkehr will. Sonst wär sie bei euren Versuchen viel entspannter. Ich glaube eher, dass sie sich in den Kopf gesetzt hat, das auszuprobieren, weil ihre Schwester erzählt hat, dass das so geil ist. Womit sie nicht gerechnet hat: Dass dazu Erfahrung und sexuelle Reife gehört und dass das jeder Mensch anders empfindet.