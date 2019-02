Eure Fragen: Sie will unbedingt Analverkehr!

Warum ist deine Freundin so hartnäckig? Was bezweckt deine Freundin mit ihrer Sturheit? Warum will sie gegen jede Vernunft Analverkehr haben? Will sie dir, sich selbst oder ihrer Schwester irgendwas beweisen? Oder geht's ihr einfach darum, vor anderen mit einer Analverkehr-Erfahrung auftrumpfen zu können? Egal, welcher der Gründe auf sie zutrifft - bekloppt sind sie alle! Warum unterstützt du diesen Unsinn? Also rede mit ihr und find raus, warum sie das mit dem Analverkehr so stur durchziehen will, obwohl sie dabei nur Schmerzen hat.