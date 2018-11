Eure Fragen: Sie will unbedingt Analverkehr!

Körpererfahrung beim Sex braucht Übung! Ihr seid beide erst 14 und schlaft seit 4 Monaten 3 bis 4 Mal pro Woche miteinander. Das heißt: Ihr habt bis jetzt so ungefähr 50 bis 60 Mal miteinander geschlafen. Mit anderen Worten: Ihr steht noch ganz am Anfang eurer sexuellen Erfahrung. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn die meisten Menschen brauchen einige Jahre, um ihre sexuellen Vorlieben zu entdecken und herauszufinden, was sie beim Sex antörnt und was nicht. Ihr habt also noch alle Zeit der Welt, um für euch neue Sexpraktiken zu entdecken. Und zwar dann, wenn sie wirklich anstehen.