Erster schwuler Sex...!

Stichwort: Hygiene! Viele schwule Jungs schrecken anfangs aus Hygienegründen vor Analsex zurück. Doch deswegen braucht Ihr Euch nicht von Anal Sex abhalten lassen. Ganz normale Körperhygiene reicht zur äußerlichen Reinigung aus. Wer dann noch ein Kondom benutzt, schützt sich nicht nur vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Es kann durch ihren Schutz auch kein Kot am Penis hängen bleiben. Nur am Kondom, und das wird ja ohnehin hinterher abgestreift. Empfindliche Haut? Dann solltest Du mit parfumhaltigen Pflegeprodukten vorsichtig sein. Einige dieser Produkte enthalten Stoffe, die die empfindliche Haut von Penis und Anus reizen können. Auch Babytücher können Duftstoffe enthalten, die Deine Haut irritieren können. Wasser und ein mildes Duschgel sind am besten…