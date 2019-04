Er steht nicht mehr? Tipps gegen Erektionsprobleme!

Andere Ursachen: falsche Ernährung, Rauchen, Kiffen, Medikamente Es gibt auch körperliche Ursachen für Erektionsstörungen: wenn Du regelmäßig Alkohol trinkst oder viel rauchst, kiffst oder Dich falsch ernährst (zu viel Zucker, zu viel Fett). Falls das bei Dir so ist: Probiere es mal mit gesünderem Essen, mehr Sport und ohne rauchen, trinken oder kiffen. Oder nimmst Du sonst irgendwelche Medikamente oder Mittel, wie sie zum Beispiel einige Sportler zur Leitungssteigerung nehmen? Manchmal gibt es da Nebenwirkungen. Lass also besser die Finger von solchen Substanzen. Ein gesunder Körper ohne schädliche Einflüsse von außen funktioniert immer am besten. Auch im Bett.