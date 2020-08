Er steht nicht mehr? Tipps gegen Erektionsprobleme!

Hast du Sorgen? Es gibt auch Stress, der von außerhalb kommt und dafür verantwortlich sein könnte, dass der Penis schnell wieder schlaff wird oder gar nicht erst steif. Machst du dir Sorgen um etwas, was nichts mit eurer Beziehung, eurem Sex zu tun hat? Vielleicht um Dinge in der Schule, im Job oder in der Familie? Manche Leute lenken diese Probleme so sehr ab, dass sie auch im Bett nicht mehr voll da sind. Dann bringt es nichts, sich krampfhaft auf Sex konzentrieren zu wollen. In so einem Fall liegen die Probleme obenauf und müssen gelöst oder zumindest mal besprochen werden. Dem anderen zu erklären, dass du in Gedanken gerade woanders bist, ist nicht nur für dich wichtig, sondern auch für den Partner. Denn sonst bezieht er die Sex-Pause vielleicht auf sich und das sorgt nur für Missverständnisse und weitere Sorgen. Also raus mit der Sprache!