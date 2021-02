Dr. Sommer Love-School: Doggy-Style! Sex von hinten!

Auf den Händen abgestützt kann sie ihm den Po so weit entgegen strecken, dass er hinter ihr sogar ihre Vulva sehen kann, wenn er sich mit dem Oberkörper aufrichtet. Für viele Jungen ein Highlight beim Sex. Wenn der Junge das Mädchen an der Hüfte mit beiden Händen festhällt, kann er dadurch die Bewegungen steuern. Einige Jungen finden diesen aktiven Part sehr anregend. Nicht viele Mädchen kommen in dieser Position zum Orgasmus. Das sollte ein Junge bedenken, wenn er möchte, dass seine Freundin auch in den Genuss eines Höhepunktes kommt.