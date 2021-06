Spitze Brüste – Ist das normal?

Zunächst: spitze Brüste sind kein Grund zu Sorge. Tatsächlich haben die meisten Frauen eher spitzere Brüste, als runde! Auch wird sich deine Brust während deines Lebens – vor allem in der Pubertät – höchstwahrscheinlich noch weiter verändern, weshalb sich auch die Form ändern kann.

Der Grund für die Form (die wie eine Pyramide aussieht) ist, dass die Brüste unten voller sind, als oben.

Sehr häufig werden Mädchen und Frauen mit dieser Form feststellen, dass ihre Brust nicht in die Standard-BHs passt, da vorne Platz frei bleibt. Ein Balconette BH mit einem tiefen Schnitt kann dieses „Problem“ aber leicht beheben.

Manche verwechseln die spitze Brust mit der tubulären Brust. Letzteres ist eine Fehlbildung, welche durch die fehlerhafte Entwicklung des Brustdrüsengewebes entsteht. Hierbei wird unten weniger Gewebe entwickelt als oben, was zu einem schlauchartigen abfallen der Brust führt.