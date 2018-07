Das Jungfernhäutchen: Die wichtigsten Infos!

Kann das Jungfernhäutchen durch Sport reißen? Geht es bei der Selbstbefriedigung oder dem Benutzen von Tampons kaputt? Blutet es beim ersten Mal immer heftig? Hier erfährst du alles, was du über das Jungfernhäutchen wissen musst!

Was ist eigentlich das Jungfernhäutchen?

Das Jungfernhäutchen (Hymen) ist ein elastischer Hautsaum, der den Scheideneingang umgibt. Es sieht bei jedem Mädchen anders aus. Aber es hat immer eine Öffnung, durch die der Weißfluss und das Blut während der Periode, abfließen können. Diese Öffnung ist normalerweise groß genug, um problemlos ein Tampon einführen zu können.

Seltene Besonderheiten beim Jungfernhäutchen!

Es gibt einige wenige Mädchen, bei denen das Jungfernhäutchen ungewöhnlich gestaltet ist. Manchmal sorgt das für Probleme, die aber behandelt werden können:

Das Jungfernhäutchen kann durch eine natürliche Hautbrücke zweigeteilt sein. Das Einführen eines Tampons ist dann zwar meist möglich, aber das Entfernen macht Schwierigkeiten . Hier muss ein Arzt oder eine Ärztin weiterhelfen und die Besonderheit korrigieren.

kann durch eine natürliche Hautbrücke zweigeteilt sein. Das eines ist dann zwar meist möglich, aber das Entfernen macht . Hier muss ein Arzt oder eine Ärztin weiterhelfen und die Besonderheit korrigieren. Manchmal hat das Jungfernhäutchen anstatt einer Öffnung mehrere kleine. Dann ist das Einführen eines Tampons nicht möglich. Auch hier kann der Frauenarzt weiterhelfen.

anstatt einer mehrere kleine. Dann ist das eines nicht möglich. Auch hier kann der weiterhelfen. Selten gibt es einen Verschluss der Scheide, wenn das Jungfernhäutchen keine Öffnung hat. Diese Besonderheit muss ärztlich behoben werden, damit die Absonderungen aus der Scheide abfließen können.

Wenn ein Mädchen Schwierigkeiten beim Einführen eines Tampons hat, raten wir zu einem Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. Dort kann abgeklärt werden, woran es liegt und eine Lösung gefunden werden. Auch bei Mädchen, die wiederkehrende Unterleibsschmerzen haben, empfehlen wir einen Arztbesuch. Das gilt auch dann, wenn das Mädchen seine erste Periode noch nicht hatte.

Wie empfindlich ist das Jungfernhäutchen?

Durch die natürliche Öffnung und seine elastische Beschaffenheit ist das Jungfernhäutchen recht dehnbar. Ein Tampon kann also ohne Probleme eingeführt werden, ohne das Häutchen zu verletzen. Verletzungen durch Sport, Sturz oder Selbstbefriedigung können nicht nachgewiesen werden.

Wann reißt das Jungfernhäutchen?

Das Jungfernhäutchen reißt meistens beim ersten Geschlechtsverkehr ein. Je nachdem wie es beschaffen ist, kann es dann ein bisschen bluten. Manche Mädchen spüren in diesem Moment einen kurzen, stechenden Schmerz und andere merken kaum etwas davon.

Blutet und schmerzt es immer beim ersten Mal?

Die Festigkeit des Jungfernhäutchens verändert sich während der Entwicklung vom Säugling zur jungen Frau durch den Einfluss von Hormonen. In der Pubertät wird es weich und nachgiebig. Deshalb erleben die meisten Mädchen den ersten Geschlechtsverkehr ohne Schmerzen - vorausgesetzt, es wird beim Sex nicht zu schnell oder rücksichtslos vorgegangen. Es kann eine leichte Blutung beim ersten Mal geben. Das muss aber nicht der Fall sein.

Kann man das Jungfernhäutchen nach dem Sex "wiederherstellen"?

Ist das Jungfernhäutchen gerissen, kann es sich auf natürlichem Weg nicht „wiederherstellen“. Das ist nur durch einen operativen Eingriff möglich! Das ist vor allem für Frauen wichtig, die in einer Kultur leben in der es Voraussetzung ist, dass das Jungfernhäutchen bis zur Ehe heile ist. In vielen Kulturen gilt das nämlich als Beweis dafür, dass die Frau vor der Hochzeitsnacht noch keinen Sex hatte.