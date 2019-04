Brust-Galerie: Schau, welche Unterschiede es gibt!

"Knubbel" in der Brust! Ist das Brustkrebs? Meistens sind das nur harmlose Wachstumsknötchen, die mit der Zeit von selbst wieder verschwinden. Am besten gehst du mal zu einer Frauenärztin und lässt dir zeigen, wie du harmlose Knötchen von bösartigen Geschwüren unterscheiden kannst. Übrigens: Brustkrebs bei jungen Mädchen ist selten. Ein erhöhtes Risiko besteht erst ab etwa Mitte zwanzig. Trotzdem: Mädchen und Frauen sollten alle ein bis drei Monate ihre Brüste selbst untersuchen. Hier gibt's die wichtigsten Tipps dazu: » So untersuchst du deine Brüste selbst!