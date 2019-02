Babyalarm: Wann werd ich schwanger und wann nicht?

Ich trau mich nicht, einen Schwangerschaftstest zu kaufen!

Kleine-Maus: Habe vor kurzem mein erstes Mal gehabt, na ja so halb, wir hatten kein Kondom. Er war auch nur kurz drin aber ich habe höllische Angst, dass ich schwanger bin! Was kann ich machen? Ich trau mich irgendwie nicht, in irgendeinen Laden zu gehen und mir nen Schwangerschaftstest zu holen. Bitte helft mir!

Dr.-Sommer-Team: Egal ob dein Freund lang oder nur ganz kurz in dir drin war - schwanger werden kannst du immer, wenn ihr kein sicheres Verhütungsmittel benutzt habt! Denn Samenzellen kommen nicht erst beim Samenerguss raus.

Schon lang vorher - wenn der Penis des Jungen steif wird - fließt der so genannte "Glückstropfen" aus dem Penis. Und da sind schon genug Samenzellen drin, durch die du schwanger werden kannst.

Mach dir klar: Zur Befruchtung reicht eine einzige Samenzelle, die den Weg von der Scheide bis hinauf zu den Eileitern schafft, wo die Befruchtung stattfindet. Und im Glückstropfen - vor dem eigentlichen Samenerguss - sind schon ein paar Millionen Spermien drin.

Deshalb ist ja auch das Aufpassen, bei dem der Junge den Penis erst kurz vor dem Samenerguss rauszieht, keine verlässliche Verhütungsmethode.

Was du jetzt tun kannst: Kauf dir einen Schwangerschaftstest. Trau dich! Du kannst das! Denn die Ungewissheit, ob du schwanger bist ist viel schlimmer als die Angst dir einen zu kaufen.

Außerdem: Falls du tatsächlich schwanger bist, ist es gut, das so früh wie möglich zu wissen. Denn wenn du einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen willst, geht das nach dem Gesetz nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Verpasst du den Termin, musst du das Kind bekommen. Ob du's willst oder nicht!

