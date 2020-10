Melissa, 12: Seit einiger Zeit läuft eine weiße Flüssigkeit aus meiner Scheide und immer sieht man sie in der Unterhose. Bin ich krank, oder ist das normal?

Dr.-Sommer-Team: Das ist Weißfluss und normal!

Liebe Melissa,

mach Dir keine Sorgen. Was Du beschreibst, ist keine Krankheit. Die weiße Flüssigkeit nennt man Ausfluss oder Weißfluss. Jedes Mädchen bekommt diesen Ausfluss wenn es in die Pubertät kommt. Er ist also eine Art Vorbote dafür, dass Du jetzt eine junge Frau wirst. Es wird noch einige Monate bis zu zwei Jahre dauern, bis Du dann Deine erste Regelblutung bekommst. Das alles gehört zum Reifungsprozess eines Mädchens dazu. Der Ausfluss ist übrigens eine Art Reinigungsfunktion der Scheide. Und er hält die Schleimhäute feucht und geschmeidig. Falls es Dich stören sollte, kannst Du Dir dünne Slipeinlagen tragen, die den Ausfluss aufnehmen. Oder einfach ein Mal öfter einen frischen Slip anziehen.

Dein Dr.-Sommer-Team

