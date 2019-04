Antworten auf Eure Fragen zur Selbstbefriedigung!

SB: Wie kann ich mich noch befriedigen? Dr.-Sommer-Team: Jede/r entwickelt bei der Selbstbefriedigung mit der Zeit so seine Vorlieben. Bei dir war das bisher die Erregung mit einem Kuscheltier, das du wahrscheinlich zwischen die Beine geklemmt oder es an deiner Vulva gerieben hast. Manche Girls glauben, dass sie sich bei der Selbstbefriedigung den Finger oder irgendwelche penisähnlichen Gegenstände in die Scheide stecken und hin- und herbewegen müssen. Das kann zwar erregend sein, aber auf diese Weise kommt kaum ein Mädchen zum sexuellen Höhepunkt. Aber Tatsache ist: Deine Hände sind als Sexspielzeug unschlagbar! Am besten probierst du es also doch mit ihnen!