Entspannung ist das A und O, vor allem für denjenigen, in den der Penis beim Analsex hineingleitet. Wer sich verkrampft, kann sonst große Schmerzen bekommen, wenn der Partner gegen den Widerstand in den After eindringen will. Gleitgel hilft, den Analsex geschmeidiger zu machen.

Wichtig ist, dass auch beim Analsex ein Kondom benutzt werden muss, weil auch auf diesem Weg eine Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten möglich ist. Mehr dazu und viele Sex-Tipps für lustvollen Analsex findest Du hier.