Dr. Sommer A-Z: Onanieren!

Wir erklären, welche sexuelle Aktivität mit diesem Wort bezeichnet wird.

Onanieren ist ein anderer Begriff für Selbstbefriedigung bei Jungen und Männern. Und damit ist gemeint: Das Erreichen sexueller Erregung des eigenen Körpers durch zärtliche und lustvolle Berührungen bis hin zum Orgasmus ohne die Hilfe eines Partners. Wenn beispielsweise im Internet über Selbstbefriedigung geschrieben wird, benutzen viele dafür die Abkürzung "SB". Für Sex mit sich selbst wird für Jungen und Mädchen auch der Begriff "Masturbieren" benutzt. Schön klingt das aber irgendwie nicht. Deswegen gibt es viele umgangssprachliche Worte, die sich jeder besser merken kann. Wichsen, sich einen runter holen, es sich selber machen oder sich selbstbefriedigen gehören zu den am meisten verwendeten Ausdrücken.

Bei Jungen wird zu diesem Zweck meist der steife Penis mit der Hand umfasst und diese dann abwechselnd Richtung Eichel und danach wieder Richtung Peniswurzel bewegt. Die Bewegung kann so stimulierend sein, dass der Junge dabei einen Orgasmus bekommt. Jeder Junge entwickelt mit der Zeit bestimmte Vorlieben, die von der beschriebenen Technik abweichen können.

Mädchen kommen bei der Selbstbefriedigung durch Berührungen an Schamlippen und Klitoris in sexuelle Erregung. Streicheln, Reiben oder sanftes Klopfen können anregend sein. Das vorsichtige Einführen der Finger finden einige Mädchen erregend. Andere mögen es, sich beispielsweise an einem Kissen zu reiben und durch leichten Druck auf die Vulva zu stimulieren. Für Mädchen ist es oft etwas kniffliger, die schönste Art der Selbstbefriedigung herauszufinden. Aber das muss nicht sein. Einige wissen auch sofort, was ihnen gefällt.

Sexuelle Phantasien spielen bei der Selbstbefriedigung eine besonders große Rolle. Denn der Körper reagiert nicht immer auf Knopfdruck mit Erregung, nur weil die Hand das eigene Geschlechtsteil berührt hat. Kopfkino ist oft der Beginn einer tollen sexuellen Erfahrung mit sich selbst.

