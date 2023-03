Dr. Sommer A-Z: die Spirale!

So wirkt die Hormonspirale :

Die Hormonspirale wird vom Frauenarzt in die Gebärmutter eingesetzt und kann dort für fünf Jahre ihre Wirkung entfalten. Dort gibt sie dauerhaft eine bestimmte Menge an Hormonen ab. Und zwar nur das Hormon Gestagen, weswegen Anwenderinnen der Spirale zwar immer noch einen Eisprung bekommen, aber nicht schwanger werden. Das Hormon vermindert außerdem den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, wodurch die Blutungen der Frau kürzer und schwächer werden oder sogar während der Anwendung ganz ausbleiben. Zusätzlich bewirkt diese Spirale, dass sich der Schleimpfropf im Gebärmutterhals verdickt. So bildet er eine Barriere gegen Spermien, die nicht mehr in die Gebärmutter eindringen können. Und falls das doch mal passieren sollte, werden die Spermien durch die Spirale weniger aktiv. Alles zusammen ergibt einen sicheren Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft.

So sicher ist sie:

Die Hormonspirale hat einen Pearl-Index von 0,16. Das bedeutet: Nur ein bis zwei von 1000 Frauen, die mit der Hormonspirale verhüten, werden pro Jahr schwanger. Es wird eine regelmäßige Kontrolle empfohlen um zu checken, ob die Spirale nicht verrutscht ist und noch an ihrem Platz liegt.

Für wen sie besonders geeignet ist:

Empfohlen wird sie für Jugendliche ab 16 Jahren. Es gibt Mädchen und Frauen die aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel nicht "die Pille" nehmen dürfen, weil diese das Hormon Östrogen enthält. Sie können mit dem Frauenarzt darüber sprechen, ob die Hormonspirale eine sichere und geeignete Alternative wäre. Ob die Krankenkasse die Kosten für die Spirale übernimmt, wird von Fall zu Fall von den Krankenkassen entschieden.

Wann und wie sie entfernt wird:

Nach Ablauf der Anwendungszeit - oder auch früher - kann die Spirale vom Arzt entfernt werden, in dem er sie an dem dünnen Bändchen der Spirale herauszieht, das aus der natürlichen Öffnung des Gebärmutterhalses heraus guckt.