Wann kommt die erste Periode? Wie kündigt sie sich an? Kann man sich darauf vorbereiten? Wieviel Blut ist normal? Was hat es mit Tampons, Binden, Menstruationstassen & Co. auf sich? Was tun bei krassen Regelschmerzen? Ist Sex während der Periode okay? Wir sprechen mit einer Frauenärztin über die Fragen, die sich viele Mädchen stellen!

Zugehört - aufgeklärt! Die Dr. Sommer Sprechstunde - der Podcast von BRAVO! Wir reden über alles, was dich bewegt: Liebe, Sex, Körper & Aufklärung! Das Dr.-Sommer-Team gibt Antworten auf die Fragen, die ihr euch schon immer gestellt habt. Mit dabei: Experten und spannende Persönlichkeiten, die kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern sagen, worauf es wirklich ankommt. Verpasst nichts und hört rein – wenn es alle zwei Wochen bei der Dr. Sommer Sprechstunde so richtig zur Sache geht!

Noch mehr von der Dr. Sommer Sprechstunde – dem Podcast? Jetzt abonnieren!

Abonniere Dr. Sommer Sprechstunde Podcast auf Apple Podcasts >>

Abonniere Dr. Sommer Sprechstunde Podcast auf Spotify >>

Abonniere Dr. Sommer Sprechstunde Podcast auf Deezer >>