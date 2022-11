Dr. Sommer in BRAVO!

In BRAVO Nr. 32 erfährst du, was bei einem That's me!-Foto- shooting passiert. BRAVO begleitet Clarissa, die diesmal vor der Kamera stand.

Ein Mal für "That's me! 2006" vor der Kamera stehen! Davon träumen viele. Aber was passiert da eigentlich hinter den Kulissen?

Was muss man da tun? Wie viel Leute sind da eigentlich dabei und wer macht die Fotos? Wird man da geschminkt oder muss man das selber machen? Und kriegt man dafür auch ein Honorar?

Alle spannenden Infos dazu gibt's in der neuen BRAVO Nr. 32 - ab Mittwoch am Kiosk!

Willst du auch dabei sein? So kommst du zu "That's me!":

Schick deine Bewerbung mit Foto (Ganzkörper) an:

Redaktion BRAVO

Kennwort "That's me!"

Charles-de-Gaulle-Str. 8

81737 München

Bei Veröffentlichung gibt's ein Honorar von ca. 400 Euro!