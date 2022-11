Die traurigsten Liebeskummer Sprüche

Liebeskummer zu haben ist wirklich mies. Beim ersten Mal Liebeskummer tut es sehr weh und danach wird es leider auch nicht besser. Liebeskummer tut immer sehr weh! Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dann hat man wirklich ein großes Gefühlschaos in sich. Wir haben hier einige Tipps gegen Liebeskummer für dich, wenn du nicht weißt, was du dagegen tun sollst. Außerdem haben wir so manche Liebeskummer-Sprüche für dich gesammelt. Vielleicht ist der ein oder andere passende Spruch für dich dabei, der dich zum Nachdenken anregt oder dir hilft einfach loszuweinen. Lass deinen Gefühlen freien Lauf und unterdrücke sie auf keinen Fall.

