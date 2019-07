Die süßesten Komplimente für deine BFF!

Du bist einfach toll! Sobald diese Worte ihren funkensprühenden Weg in unsere Ohren, unseren Kopf und unser Herz gefunden haben, breitet sich ein warmes, flirrendes Gefühl im Bauch aus. Wie ein Zauber legt sich ihre strahlende Wirkung über uns – egal, wie grau unsere Stimmung ein paar Minuten vorher noch war. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen: Komplimente wirken auf unser Gehirn genauso wie ein schönes Geschenk. Verteilen wir also ruhig mehr kostbare Wortperlen an unsere besten Freundinnen, machen sie happy und werden dabei selbst zur Glücksfee! Komplimente setzen so viel positive Power frei, geben Mut und Zuversicht, sodass Pläne plötzlich auf magische Art und Weise wahr werden.