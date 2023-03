Die Pille! Nicht jede ist gleich!

Die Mikropille!

Die sogenannten Mikropillen enthalten die Hormone Östrogen und Gestagen in täglich der selben Dosierungen.

Einnahme: Täglich! Bei der ersten Einnahme wird die erste Tablette Pille am ersten Tag der Monatsblutung eingenommen. Sie schützt sofort vor einer Schwangerschaft, wenn das Mädchen die weiteren Pillen korrekt einnimmt. Das heißt: 21 Tage täglich etwa zur selben Uhrzeit. Danach erfolgt eine siebentägige Pause. Dann wird mit der nächsten Packung weiter gemacht. So ist ein Mädchen auch in der einnahmefreien Zeit sicher vor einer Schwangerschaft geschützt.

Wichtig: Die Pille schützt nur sicher, wenn sie korrekt eingenommen wird. Eine vergessene Pille kann bis zu 12 Stunden nach der gewohnten Zeit nachträglich genommen werden, ohne dass die Wirkung beeinträchtigt wird. Für alle, die die Einnahme noch später vergessen haben, gibt es hier die wichtigste Tipps!

Sicherheit:

Die Sicherheit eines Verhütungsmittels wird mit dem so genannten Pearl-Index beschrieben. Der sagt aus, wie viele von 100 Frauen schwanger wurden, die über ein Jahr lang ein bestimmtes Verhütungsmittel angewendet haben.

Ein Beispiel: 100 Frauen wenden ein Jahr lang eine bestimmte Verhütungsmethode an. In dieser Zeit werden im Durchschnitt zwei Frauen schwanger. Dann beträgt der Pearl-Index für diese Verhütungsmethode 2. Der Pearl-Index der Pille liegt bei 0,1 bis 1

Nebenwirkungen:

Wie die meisten Medikamente kann auch die Pille unerwünscht Nebenwirkungen haben. Frag dazu am besten Deinen Arzt.

Übergewichtige, Raucherinnen und Mädchen mit Blutgerinnungsstörungen sollten die Pille wegen möglicher Nebenwirkungen nicht nehmen.

Die "Minipille"

Die Minipille enthält nur das Hormon Gestagen - anders als sie Mikro-Pille, die die Hormone Östrogen und Gestagen kombiniert.

Einnahme: Täglich! Es gibt keine Pillen-Pause.

Wichtig: Die regelmäßige Einnahmezeit muss viel strenger eingehalten werden, als bei der Mikro-Pille! Nimmt ein Mädchen die Mini-Pille bis zu drei Stunden oder später ein als gewohnt, nimmt der Schutz vor einer Schwangerschaft deutlich ab. Das gilt aber nicht für die neue Mini-Pille, die wir als nächstes erklären.

Sicherheit:

Die Sicherheit eines Verhütungsmittels wird mit dem so genannten Pearl-Index beschrieben. Der sagt aus, wie viele von 100 Frauen ungewollt schwanger wurden, die über ein Jahr lang ein bestimmtes Verhütungsmittel angewendet haben.

Ein Beispiel: 100 Frauen wenden ein Jahr lang eine bestimmte Verhütungsmethode an. In dieser Zeit werden im Durchschnitt zwei Frauen schwanger. Dann beträgt der Pearl-Index für diese Verhütungsmethode 2. Der Pearl-Index der Mini-Pille liegt zwischen 0,5 und 3

Vorteil: Die Minipille ist auch für Mädchen geeignet, die keine östrogenhaltigen Verhütungsmittel nehmen dürfen.

Nebenwirkungen:

Wie die meisten Medikamente kann auch die Pille unerwünscht Nebenwirkungen haben. Frag dazu am besten Deinen Arzt.

Es kommt häufiger zu Zyklusstörungen - also auch zu unregelmäßigen Blutungen. Nach einigen Anwendungsmonaten werden die Blutungen bei fast allen Mädchen leichter und seltener. Manchmal bleiben sie auch ganz aus.

Die "neue Minipille"

Die neue Minipille enthält kein Östrogen, sondern nur das Hormon Gestagen. Sie wird auch "östrogenfreie Pille" genannt. Anders als bei der herkömmlichen Minipille verhindert die neue Minipille den Eisprung. Deshalb ist sie im direkten Vergleich sicherer.

Einnahme: Täglich! Es gibt keine Pillen-Pause.

Wichtig: Diese Minipille ist auch noch sicher, falls ein Mal die Einnahme bis zu zwölf Stunden nach der gewohnten Zeit erfolgte. Wurde die Einnahme mehr als zwölf Stunden nach dem eigentlichen Termin vergessen, ist der Schutz nicht mehr sicher.

Sicherheit: Der so genannte Pearl-Index sagt aus, wie viele ungewollte Schwangerschaften auftreten, wenn 100 Mädchen diese Verhütungsmethode ein Jahr lang anwenden. Der Pearl-Index der neuen Minipille liegt zwischen 0,14 und 0,4.

Vorteil:Sie eignet sich auch für Mädchen, die keine Östrogene einnehmen sollten. Zum Beispiel Mädchen mit erhöhtem Thromboserisiko.

Nebenwirkungen:

Wie die meisten Medikamente kann auch die Pille unerwünscht Nebenwirkungen haben. Frag dazu am besten Deinen Arzt.