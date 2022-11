So nimmst du die Pille ein!

In jeder Packung sind 21 hormonhaltige Dragees, die ein Mädchen oder eine Frau täglich - 21 Tage lang - einnehmen muss. Ist die Packung leer, unterbricht sie die Einnahme für sieben Tage. In dieser Einnahmepause bekommt sie ihre Tage. Auch in der einnahmefreien Zeit ist sie sicher vor einer Schwangerschaft geschützt.

Weiter zu: So wirkt die Pille!