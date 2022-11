Die neue BRAVO Hits 82!

Zum heißen Sommerwetter gibt's jetzt den passenden Soundtrack! Die BRAVO Hits 82 bietet die coolsten Hits für deine Sommerparty. Egal ob "Wake Me Up" von Avicii, "Blurred Lines" von Robin Thicke oder Cros "Whatever" - alle Top-Songs sind dabei!

Unter den 44 Songs findest du außerdem Tracks von Jessie J, Frida Gold, Justin Bieber, Miley Cyrus und und und...

» Mehr Infos findest Du unter www.bravohits.de oder klick Dich direkt in den iTunes-Store und lade Dir das Doppelalbum runter!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

2 Daft Punk Feat. Pharrell Williams - Get Lucky

3 Robin Thicke Feat. Pharrell - Blurred Lines

5 Jessie J Feat. Big Sean - Wild

7 Martin Solveig & The Cataracs Feat. Kyle - Hey Now

9 Frida Gold - Liebe ist meine Rebellion

The Wanted - Walks Like Rihanna

3 will.i.am Feat. Justin Bieber - #thatPOWER

5 Calvin Harris Feat. Ellie Goulding - I Need Your Love

7 Margaret - Thank You Very Much

9 Yolanda Be Cool Feat. Gurrumul - A Baru In New York

21 Psy - Gentleman

CD 2:

2 Madcon Feat. Kelly Rowland - One Life

4 OneRepublic - Counting Stars

6 Bruno Mars - Treasure

8 MIKA - Underwater

0 Olly Murs - Dear Darlin'

2 Abby - Evelyn

4 Emmelie De Forest - Only Teardrops

6 Kid Ink - Money And The Power

8 Gentleman - In My Arms

20 Xavier Naidoo - Bei meiner Seele

22 Sportfreunde Stiller - Applaus Applaus