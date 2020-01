Die Riverdale-Schönheit zeigte sich bei den letzten Academy Of Motion Picture Arts And Sciences’ 11th Annual Governors Awards in einer umwerfend sonnengelben, asymmetrischen Robe

"Draped Silk-Chiffon Gown" von Oscar de La Renta (ca. 7.420€) "Yellow nappa leather and PVC sandals" von Loriblu (ca.350€)