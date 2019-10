Der Name Teufelsbecken klingt angsteinflößend. Doch dieser natürliche Infinity-Pool am Rande der Victoriafälle in Sambia löst bei einigen einen besonderen Nervenkitzel aus. Trotz der 100 Meter Tiefe über dem Abgrund lassen es sich einige Abenteurer nicht nehmen, einen waghalsigen Move am Rande des Wasserfalls hinzulegen. Nach dem Motto: „Do it for the gram!“