In „Die Croods – Alles auf Anfang“ dreht sich alles um die Steinzeitfamilie rund um Grug und seine abenteuerlustige Tochter Eep (im Original gesprochen von Stone), die einen Ort finden, an dem sie endlich Zuhause sein könnten. Bei den „Bettermans“, die kulturell (und intellektuell) um einiges entwickelter sind als die Steinzeitmenschen, begegnet Tochter Eep einem anderen Mädchen, Dawn (im Original gesprochen von Tran). Nun könnte man meinen, dass ein Teil der Handlung das nahezu unausweichliche Liebesdreieck zwischen Guy (im Original gesprochen von Ryan Reynolds) und den beiden Frauen darstellen wird. Denn so kennen wir es ja kaum anders: Frauen sind – insbesondere, wenn Männer involviert sind – vorrangig Konkurrenz.

Nicht nur die Sprecherinnen empfanden es daher als erfrischend und wichtig, dass es tatsächlich so gar nicht um ein Liebesdreieck geht – sondern um die Freundschaft zwischen den beiden Frauen! „Wir haben diese Erwartungshaltung, historisch und durch Filme und Bücher, dass die beiden weiblichen Figuren gegeneinander ausgespielt werden“, so Tran. „Und ich finde es so bestärkend, den beiden dabei zuzuschauen, wie ihre Freundschaft aufblüht und erkenne so viele weibliche Freundschaften in meinem eigenen Leben, die so sind wie die von Eep und Dawn.“