Die BRAVO Hits 69 - das Tracklisting!

Deine Top-Hits für einen hot Summer - mit Ke$ha, Lady GaGa und Lena Meyer-Landrut & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

.Lena Meyer-Landrut - Satellite

2.Ke$ha - Blah Blah Blah

3.Lady GaGa Feat. Beyoncé - Telephone

4.Cheryl Cole - Fight For This Love

5.Shakira - Gipsy

6.StromaeAlors - On Danse

7.David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories

8.Dan Balaan - Chica Bomb

9.The Black Eyed Peas - Rock That Body

0.Rihanna - Rude Boy

.Iyaz- Replay

2.Timbaland Feat. Katy Perry - If We Ever Meet Again

3.Culcha Candela- Eiskalt

4.Justin Bieber Feat. Ludacris - Baby

5.Mark Medlock - Real Love

6.Lovestoned - I Know Nothing

7.Gentleman - It No Pretty

8.Glashaus - Licht

9.The Disco Boys - I Surrender

20.Cascada - Pyromania

21.Darius & Finlay & Shaun Baker - Zeig mir 10

22.Die Atzen (Frauenarzt & Manny Marc) - Atzin

CD 2:

.Train - Hey, Soul Sister

2.Aura Dione - Song For Sophie

3.Lena Meyer-Landrut - Love Me

4.Kate Nash - Do Wah Doo

5.Muse - Undisclosed Desires

6.Ellie Goulding - Starry Eyed

7.Amy Macdonald - Don't Tell Me That It's Over

8.P!nk - Bad Influence

9.OneRepublic - All The Right Moves

0.Leona Lewis - I Got You

.Milow & Marit Larsen - Out Of My Hands

2.Robbie Williams - Morning Sun

3.Alicia Keys - Try Sleeping With A Broken Heart

4.Ich & Ich - Einer von Zweien

5.Nena - In meinem Leben

6.Revolverheld - Spinner

7.Sido - Sie bleibt

8.Stefanie Heinzmann Feat. Gentleman - Roots To Grow

9.Lifehouse - Halfway Gone

20.Goldfrapp - Rocket

Dance-Tipp: Edward MayaStereo Love

