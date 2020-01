Die besten Lehrerwitze

In der Schule kontern

Egal, ob sie von Lehrern oder Mitschülern kommen: Es ist echt wichtig, sich auch in der Schule gegen dumme Sprüche zu wehren! Am besten machst du das mit coolen Konter-Sprüchen oder einem guten Witz, der selbst dein Gegenüber zum Schmunzeln bringt! So löst du blöde Situationen mit Charme und beweist Humor. So kannst du nur als Gewinner aus der "Schlacht" treten! Viel Spaß also mit den lustigsten und besten Lehrerwitzen .

Witze über Mathelehrer

Der Lehrer weiß einfach nicht was er will. Gestern sagte er noch 15 plus 15 wäre 30, und heute sagte er 10 plus 20 ist 30!

Wohin geht ein Mathelehrer wenn ihm kalt ist? In die Ecke, dort sind es immer 90 Grad.

Was macht der Mathelehrer im Garten? Wurzeln ziehen!

Witze über Deutschlehrer

Der Lehrer hat die Aufsatzhefte zurückgegeben. Hanna betrachtet nachdenklich, was er unter ihren Aufsatz geschrieben hat. Dann fragt sie: "Was haben Sie darunter geschrieben?" - "Da steht, du sollst leserlich schreiben!"

Fragt der Deutschlehrer einen Schüler: "Was ist denn die Steigerung von leer?" Antwortet der Schüler: "Lehrer".

Wenn Herr/Frau XY dich fragt: "Was ist die Zukunftsform von 'Ich stehle'?" Überlegst du kurz und sagst dann: "Ist ja mega einfach - Ich komme ins Gefängnis!"

Witze über Chemie- und Physiklehrer

Chemielehrer: "Was ist flüssiger als Wasser?" – Deine Antwort: "Hausaufgaben, die sind überflüssig".

"Wenn es das Gesetz der Schwerkraft nicht gäbe, würden wir in der Luft herumfliegen", erklärt der Physiklehrer. Du entgegnest ganz frech: "Und wie war das vorher, als es das Gesetz noch nicht gab?"

Interessiert erkundigt sich der Vater: "Na, wie war's heute im Chemieunterricht?" - "Gar nicht langweilig", erzählt der Sohn, "in Chemie haben wir heute gelernt, wie man Sprengstoff herstellt!" - "Und, was habt ihr morgen in der Schule?" - "Welche Schule?"

Witze über Sportlehrer

Sagt der Sportlehrer: "Erst mal machen wir Dehnübungen, zum Aufwärmen." Linus antwortet: "Das heißt DIE Übungen, Herr Lehrer."

Beim Sportunterricht liegen alle auf dem Rücken und fahren Rad. "He Markus! Warum machst du nicht mit? Du liegst ja ganz ruhig da!", schimpft der Sportlehrer. "Sehen Sie nicht. Ich fahre gerade bergab!"

Witze für die Schule

"Nun, Peter", fragt die Mutter ihren Sohn nach dem ersten Schultag, "ist alles gut gegangen?" - "Wohl nicht", meint Peter. "Ich muss morgen noch mal hin!"

Wenn ein Lehrer dich fragt: "Was hatten wir denn gestern auf?" Antworte einfach: "Sie gar nichts und ich eine Kappe.

Dein Kumpel zu dir: "Wie lief der Test bei dir? Also ich wusste gar nicht und hab ein leeres Blatt abgegeben." Dann sagst du: "Mist, ich auch. Ich hoffe der Lehrer denkt jetzt nicht, dass ich abgeschrieben habe!"

Der Lehrer zeigt zwei Eier. Das eine Ei ist braun und das andere weiß. Der Lehrer fragt: "Was bemerkt ihr?" Da antwortest du: "Das braune Ei war im Urlaub!"

Fragt ein Lehrer die Klasse: "Wer kann mir fünf Tiere aus Afrika nennen?" Du meldest dich also und sagst: "Ein Löwe und vier Zebras."

Lehrer: "Ich hoffe, ich erwische dich nicht nochmal beim Abschreiben." Deine Antwort: "Ja, das hoffe ich auch."

"Unser Lehrer ist total gläubig", erzählt Lisa zu Hause. "Wieso?" will ihr Vater wissen. "Bei den meisten Antworten, die ich gebe, schlägt er die Hände zusammen und ruft: Mein Gott, mein Gott!"

"Also, das kann ich nicht glauben...", stottert der Musiklehrer, als er Robins Geigenkasten öffnet. "Du kommst mit einer Maschinenpistole zum Unterricht?!" - "Au Backe", murmelt Robin und wird ganz bleich. "Jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Stadtsparkasse!"

"Nun beweise mir mal, warum die Erde rund ist und sich um sich selbst dreht", sagt der Lehrer. Schüler: "Entschuldigen Sie, aber das habe ich nie behauptet!"

Die Lehrerin fragt: "Was ist ein Steinbutt?" Moritz antwortet: "Ein flacher Fisch." Lehrerin: "Und warum ist der so flach?" Moritz: "Weil er Sex mit einem Wal hatte." Empört geht die Lehrerin mit Moritz zum Direktor und erzählt diesem die Geschichte. Da fragt der Direktor: "Wieso erzählst du solchen Mist?" Moritz: "Ich kann auch nichts dafür, wenn die Lehrerin so dumme Fragen stellt. Sie hätte besser gefragt, warum der Frosch so große Augen hat." Direktor: "Warum hat der denn so große Augen?" Moritz: "Na, der hat das Ganze doch gesehen!"

Daniel zeigt seinem Vater das Zeugnis: "Blöde Lehrerin! Immer meckert sie, dass sie meine Schrift nicht lesen kann. Dabei sehen ihre Einser doch genau wie Vierer aus!"

Dein Geschichtslehrer will wissen: "Wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben?" Dann sagst du: "Unten rechts."

Egal, wie leer du bist, manche Leute sind Lehrer.