WildeMango2.0

Nachdem die originale Seite WildeMangoTV gehackt wurde, ist die beliebte Meme-Page jetzt unter dem Namen WildeMango2.0 zurück und versorgt euch mit den besten Memes rund um die deutsche TV-Welt!

Betrugo7

Auch an #badday#s bringt dich diese Seite garantiert zum lachen. Auf Betrugo7 findest du das Beste aus Musikszene und Serienwelt. Die Macher der Seite finden zu jedem Anlass das richtige Meme und sind dabei immer super aktuell!

Aber, die beliebte Meme-Page ist ein privates Konto, ihr müsst also eine Anfrage schicken bevor ihr euch die Memes reinziehen könnt!

Galeria Arschgeweih

Wie der Name schon sagt, befasst sich diese Meme-Seite mit Themen aus Zeiten, in denen man sich noch wilde Schnörkel auf das Steißbein tätowieren ließ - kurz die 2000er. Von Sasha über Gülcan bis hin zu den No Angels, ist wirklich alles dabei was jemals einen Namen im deutschen Pop-Business hatte.

PennyMarktMemes

Im Norden schon lange gehyped, etabliert sich die "Reeperbahn Pennymarkt-Doku" langsam aber sicher in ganz Deutschland zu der Kult-Doku überhaupt! Wer sie kennt wird, diese Memes lieben – aber man muss kein Kiez-Experte sein um Tränen zu weinen!

Nummer1Deluxe

Bei vielen in der Redaktion wirklich die Nummer 1 unter den Meme-Seiten und sorgt garantiert für einen Deluxe-Lachanfall! Von Musik über Film und Fernsehen findet man hier wirklich alles!

KopfKacke

Auch hier ist der Name Programm: Nichts macht wirklich SInn aber das macht es umso witziger! Bei diesen Memes kommt wirklich JEDER auf seine Kosten!



Alman Memes

Wenn du aus einem typisch deutschen Haushalt kommst, werden dir diese Situationen bekannt vorkommen! Alle Klischees die, die Deutschen erfüllen gibt es hier in geballter Meme-Power!

7SekundenVideoz

Last but not Least: Ein absoluter Klassiker den man niemandem vorenthalten sollte! 7 Sekunden, länger braucht diese Seite nicht bevor du Tränen lachst! Super witzige Videos alle im gleichen Format, wer die Seite nicht kennt hat wirklich was verpasst!

