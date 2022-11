Destiny's Child: Der Clip zu "Girl"!

In ihrem neuen Video wandeln Beyoncé & Co. auf den Spuren von "Sex And The City"!

Für das Video zur dritten Singleauskopplung aus ihrem Erfolgsalbum "Destiny Fulfilled" haben sich Beyoncé, Kelly und Michelle wirklich was einfallen lassen!

Sieht fast so aus, als wären die Girls von Destiny's Child Mega-"Sex And The City"-Fans. Vielleicht waren sie so traurig über das Ende der Kultserie, dass sie sie für ihren neuen Clip wieder aufleben lassen.

Im Video zu "Girl" hauen sich Beyoncé, Kelly und Michelle auf die Couch, um sich ihre Lieblingsserie reinzuziehen. Im TV läuft dann die perfekte Kopie von "SATC" - mit Destiny's Child in den Hauptrollen.

Angefangen beim Vorspann mit dem Chrysler-Building, tippt auch Beyoncé ihre Gedanken wie Carrie in den Computer - sogar das Plakat am Bus wurde perfekt abgewandelt!

Natürlich drehen sich auch bei Beyoncé und Co. die Gespräche um Männer. Michelle und Beyoncé müssen Kelly beraten, die von ihrem Boyfriend betrogen wird. Eins machen die Girls klar: Wahre Freundschaft gibt's eben nur zwischen Frauen! Und: Rache kann so süß sein - überzeug dich selbst!

Check hir den Clip zu "Girl"! >>>

Übrigens: Destiny's Child sind gerade auf Deutschlandtour! Die Termine: 19. Mai in Hamburg, 21. Mai ind Stuttgart, 30. Mai in Frankfurt und 31. Mai in Köln.