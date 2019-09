Deshalb sollten wir morgen alle zu #FridaysForFuture gehen! 💚

#FridaysForFuture: Dafür wird gestreikt

Greta Thunberg, mit ihr hat vor einem Jahr alles angefangen. Die junge Schülerin hat mittlerweile Millionen Jugendliche dazu inspiriert, freitags für ein paar Stunden die Schule für einen Klimastreik zu verlassen. Am 20. September, also morgen, soll nun der größte Klimastreik stattfinden, den die Welt jemals gesehen hat. Dieses Mal sind auch die Erwachsenen dazu aufgefordert mitzugehen – einfach alle! Hier nur ein paar der vielen Gründe, warum wir an #FridaysForFuture teilnehmen sollten:

• Geh für all die Menschen auf die Straße, die am wenigsten für die Krise verantwortlich sind, jedoch am meisten darunter leiden. Wie Bauern, die ihre Farmen durch Dürreperioden verlieren. Inselbewohner, die mit den katastrophalen Folgen des Anstiegs des Meeresspiegels zu kämpfen haben. Oder die Kinder in vielen Städten mit krasser Luftverschmutzung, die unheilbare Lungenprobleme haben.

• Streik für alle die wunderschönen Korallenriffe in unseren Ozeanen und auch die Tierwelt, die seit 1970 bereits um die Hälfte geschrumpft ist. Aber auch für die Regenwälder, die für (unseren!) Fleischkonsum abgeholzt werden. Beweise den großen Unternehmen, dass wir schnellstmöglich auf erneuerbare Energien umsteigen sollten und niemand mehr durch die Nutzung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas etc.) reich werden darf, weil man dann Geld durch die Zerstörung des Planeten verdienen würde.

• Setz ein Zeichen für die Politik, die viel zu langsam gegen den Klimawandel vorgeht. Es ist nicht nur ein Problem von vielen, sondern unser zentrales Problem. Der Klimawandel ist real, das ist wissenschaftlich belegt. Also zeigt, dass auch junge Menschen eine Stimme haben und kämpft für eure Zukunft. Denn dieses Thema wird auch noch in tausend Jahren wichtig sein, jedoch nur, wenn wir schon heute etwas verändern.

#FridaysForFuture: Darf ich mitmachen, wenn …

… ich selber meinen CO2 Fußabdruck noch nicht so wirklich im Griff habe? Ja! Zwar sollte jeder immer auch bei sich selbst schauen, möglichst wenig zur Klima-Veränderung beizutragen und so weit es geht selbst für Umweltschutz einzustehen. Aber auch wenn dein Umwelt-Verhalten im Kleinen nicht perfekt ist, hat jeder das Recht, sich mit #FridaysForFuture dafür einzusetzen, dass Politik und Wirtschaft aufwachen und die Mächtigen dieser Welt ein Regelwerk in Gang setzen, dass die Klimawende im Großen endlich möglich macht!

#FridaysForFuture: Wie kann ich mitmachen?

Es ist wirklich ganz einfach. Am 20. und 27. September wird in mehr als 2000 Städten in ca. 129 Staaten demonstriert. Alleine in Deutschland sind mehr als 500 Orte beteiligt. Auf www.globalclimatestrike.net kannst du herausfinden, wo und wann eine Demonstration in deiner Nähe stattfinden wird. Schnapp dir deine Freunde, Eltern, Verwandte und setze ein Zeichen. Wie Greta sagen würde: "Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?"

