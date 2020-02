Ein Klassiker, den einfach jede Fashionista gesehen haben muss: In Der Teufel trägt Prada will die junge Andrea Barnes ihrem Traumjob als Modejournalistin näher kommen. Sie zieht nach New York und beginnt als Assistentin der wohl furchteinflößendsden Frau im Businness Miranda Priestly zu arbeiten. Doch sie muss feststellen, dass die Modebranche noch härter ist, als sie dachte. Aber statt aufzugeben, zieht Andrea wirklich alle Register, und so wendet sich für sie das Blatt... Wer den Film bis jetzt nicht kennt, sollte schleunigst den TV anwerfen und zum Beispiel bei Joyn gucken!